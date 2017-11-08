İşsizlik başvuruları yüzde 42 arttı: Doktoralılar da İŞKUR kapısında

Geçen yıl ocak-eylül döneminde İŞKUR’a başvuranların sayısı 2 milyon 496 binken bu sayı bu yıl yüzde 42 artışla 3 milyon 553 bine dayandı. İş bekleyenler arasında 708 doktora mezunu, 12 bin 366 yüksek lisans ve 329 bin 822 üniversite mezunu yer alıyor.

Sadece 2017’nin eylül ayında kuruma başvuran işsiz sayısı geçen yıla göre yüzde 26 artış göstererek 489 bine çıktı.

Reklam

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre eylül ayında İŞKUR vasıtasıyla 74 bin 747 kişi işe yerleştirilirken bunların yüzde 63’ü erkek, yüzde 37’si kadın.

Hükümet 2017’nin şubatından itibaren büyük bölümünü İŞKUR kaynaklarından sağlayarak var olan istihdam teşviklerine yenilerini ekleyerek, her yeni istihdam için asgari ücret düzeyinde sigorta primi ve vergilerin tümü için destek sağlamaya başlamıştı.

Yüzde 35’i gençler

‘Milli istihdam seferberliği’ adı verilen bu teşvik paketiyle mayıs 2017 itibarıyla 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıldığı açıklanmıştı.

İŞKUR’un yılın ilk dokuz ayında işe yerleştirdiği kişi sayısı ise 791 bin kişiyi aştı.

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise eylül 2017 döneminde yaklaşık 2 milyon 574 bin kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kadın, yüzde 35.0’i ise 15- 24 yaş grubundaki gençlerden oluşuyor.

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin öğrenim durumlarına bakıldığında 708 tanesi doktora mezunu, 12 bin 366 tanesi yüksek lisans ve 329 bini üniversite mezunlarından oluşuyor.

İşsizlik fonu artıyor

İşsizlik sigortasının uygulanmaya başladığı 2002’nin mart ayından bu yılın eylül ayı sonuna kadar fona 8 milyon 849 bin 220 kişi başvuruda bulundu.

İŞ- KUR tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından başvuranlardan 5 milyon 647 bin 21 kişiye, 17 milyar 518 milyon 579 bin 747 liralık ödeme yapıldı.

Her yıl ortalama 10 milyar lira büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu’nun, olağan işleyişiyle bu yıl sonunda 116 milyar lirayı aşması bekleniyor.