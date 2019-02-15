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Yaramazlara biraz batar!

İşsizlik 0.7 puan birden arttı: 12.3

Türkiye istatistik Kurumu’nun açıklamasına göre kasım döneminde (ekim, kasım, aralık) işsizlik yüzde 12.3’e, tarım dışı işsizlik yüzde 14.3’e yükseldi.

Ekim dönemi işsizlik rakamı 11.6 olarak açıklanmıştı.

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Ayrıntılar gelecek…

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