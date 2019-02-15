İşsizlik 0.7 puan birden arttı: 12.3

Türkiye istatistik Kurumu’nun açıklamasına göre kasım döneminde (ekim, kasım, aralık) işsizlik yüzde 12.3’e, tarım dışı işsizlik yüzde 14.3’e yükseldi.
Ekim dönemi işsizlik rakamı 11.6 olarak açıklanmıştı.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye istatistik Kurumu’nun açıklamasına göre kasım döneminde (ekim, kasım, aralık) işsizlik yüzde 12.3’e, tarım dışı işsizlik yüzde 14.3’e yükseldi.
Ekim dönemi işsizlik rakamı 11.6 olarak açıklanmıştı.
Ayrıntılar gelecek…
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