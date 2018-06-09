İşsizliğin fotoğrafı: Altı ay süreli işe talepten beş kat fazla kişi başvurdu

Şanlıurfa’da altı süreli geçici işe, açılan kadroya oranla beş kat daha fazla kişi başvurdu.

Kentte Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 bin 400 kişi altı ay süreyle resmi kurumlarda istihdam edilecek.

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Bunun için Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) beş günde 27 bin 150 kişi başvurdu.

Başvuru nedeniyle İŞKUR binası önünde kuyruk oluştu. Yoğunluk yaşanınca, 24 Haziran seçimlerinin ardından işe alınacak kişilerin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılacağı açıklandı.

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Kurada isimleri çıkanların yapılacak güvenlik soruşturmalarının ardından asgari ücretle altı ay süreyle başta belediyeler olmak üzere müftülük ve okullarda çalışacakları belirtildi.