İşsiz yurttaş ‘Açım, aç’ diyerek Erdoğan’ın posterini indirdi: Atama saygım sonsuz

Bolu belediyesinin bulunduğu binaya çıkan işsiz bir yurttaş, “Açım aç” diye bağırarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın binaya asılı posterini indirdi.

Bolu’da yayın yapan medya14.net adlı internet sitesinin haberine göre, adının Nihat Yıldıran olduğu öğrenilen yurttaş, dün akşam 19:30 sularında belediye binasının çatısına çıktı.

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Aşağıda kendisini izleyen kalabalığa aç olduğunu bağırarak Erdoğan posterini indirip şöyle dedi: “Atamın posterine bir zarar veriyor muyum? Atama saygım sonsuz.”

Belediye binasına giren güvenlik güçleri, işsiz yurttaşı gözaltına aldı.