İşsiz sayısı geçen yıla göre 817 bin kişi arttı: Yedi kişiden biri işsiz

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin artarak 4 milyon 566 bine çıktı. İşsizlik oranı 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8’e yükseldi.

TÜİK’in verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artışla yüzde 16.4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.5 puanlık artışla yüzde 26.1, 15-64 yaş grubunda ise 2.4 puanlık artışla yüzde 14.1 olarak kaydedildi.

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İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin azalarak 28 milyon 440 bine, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalışla yüzde 46.1’e indi.

Fotoğraf: TÜİK

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 5.5’i inşaat, yüzde 55.7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.4 puan artarken; sanayi sektörünün payı 0.1 puan, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.

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Kadınlarda işgücüne katılım yüzde 34.9’da kaldı

İşgücü 2019 yılı eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin artarak 33 milyon 6 bin, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalışla yüzde 53.5 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 72.6, kadınlarda ise değişim göstermeyerek yüzde 34.9 olarak kayda geçti.

Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puan artarak yüzde 36’ye çıktı. Tarım dışı sektörde kayıtdışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artarak yüzde 23.6’a yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi artarak 28 milyon 111 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişmeyerek yüzde 45.6’da kaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puan azalarak yüzde 13.9 olarak kaydedildi.