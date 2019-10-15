İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı, genç nüfusta oran yüzde 27.1 ile rekor kırdı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 13.9 seviyesinde gerçekleşti.

Fotoğraflar: TÜİK

TÜİK’in verilerine göre, tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artışla yüzde 16.5’e yükseldi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7.2 puanlık artışla yüzde 27.1 oranıyla rekor kırdı. 15-64 yaş grubunda ise bu oran 3.2 puanlık artış ile yüzde 14.2.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 129 bin kişi artarak 4 milyon 677 bine çıktı. İşsizlik oranı 0.3 puan artarak yüzde 14.3 oldu. Bu, 2005 yılından bu yana en yüksek oran.

İstihdam 748 bin azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin azalarak 28 milyon 517 bine indi. İstihdam oranı ise 1.8 puanlık azalarak yüzde 46.4’e geriledi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.8’i tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 5.5’i inşaat, yüzde 55.1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

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Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34.9

İşgücü 2019 yılı temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 bin artarak 33 milyon 113 bin, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puanlık azalışla yüzde 53.8 olarak kayda geçti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık azalışla yüzde 73.2, kadınlarda ise 0.2 puanlık artışla yüzde 34.9.

Temmuz 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan artarak yüzde 36.0 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıtdışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 23.2’e çıktı.