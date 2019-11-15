İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı; genç işsizliği rekor seviyeye geldi

İşsizlik oranı ağustos döneminde yüzde 14.0 olarak açıklandı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 13.9, Ağustos 2018’deyse yüzde 11.1’di.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK’in açıkladığı temmuz ağustos ve eylül aylarını kapsayan ağustos dönemi işgücü istatistikleri şöyle:

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*Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 (Temmuz: yüzde 16.5, Ağustos 2018: yüzde 13.2)

*Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4.65 milyon kişi oldu

*Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 6.6 puanlık artış ile yüzde 27.4 oldu ve rekor seviyeye geldi.

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*Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 18 bin kişi azalarak 4.64 milyon kişi oldu.

*Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 14.2 oldu.