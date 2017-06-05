Issız kuytu köşelerden 14 yıl sonra döndü: Finalde Eskişehirspor’u penaltılarla 3-2 mağlup eden Göztepe Süper Lig’de 

TFF 1’inci Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup eden Göztepe, 14 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi.

Antalya Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun üç kez durdu. Yaşanan duraklamalar nedeniyle ilk 45 dakikanın sonuna 17 uzatma dakikası eklendi.

Kale arkasından sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle ikinci yarısı gecikmeli başlayan maçın 54’üncü dakikasında Chikeluba Ofoedu’nun golü Eskişehirspor’u 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından yakılan ve sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun bir kez daha durdu.

Normal sürenin sonuna 11 dakika uzatma eklenen mücadelede Göztepe 90+5’te Jahovic’in golüyle skoru eşitledi.

Normal süresi 1-1 berabere tamamlanan finalde, uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Göztepe, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor’un ardından Süper Lig’e yükselen üçüncü takım oldu.