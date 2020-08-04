Issız adada mahsur kalan denizciler, kumsala yazdıkları ‘S.O.S’ mesajı sayesinde kurtarıldı

Pasifik Okyanusu’nda kaybolan ve ıssız bir adada mahsur kalan üç denizci, kumsal yazdıkları ‘S.O.S’ mesajı sayesinde kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre üç denizci, Pasifik Okyanusu’ndaki Mikronezya Federal Devletleri’nin Pulawat atolundan 43 kilometre mesafedeki Pulap adasına gitmek üzere 30 Temmuz’da tekneyle denize açıldı. Ancak denizcilerden uzun süre haber alınamadı.

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Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), bölgede devriye gezen Avustralya ve ABD uçaklarının yerleşim bulunmayan Pikelot adasının kumsalında ‘S.O.S’ yazısını fark ettiğini bildirdi.

ABD Sahil Güvenlik birimlerinin bulunduğu Guam’daki ortak kurtarma alt merkezinden yapılan çağrı üzerine Hawaii’deki tatbikatlardan dönen Avustralya Donanması’na ait Canberra adlı askeri gemi bölgeye hareket ederek kurtarma operasyonuna katıldı.

Adaya inen Avustralya Hava Kuvvetleri’ne bağlı askeri helikopterdeki görevliler tarafından kimlikleri tespit edilen üç erkek denizciye yiyecek ve su verildi. Kurtarılan kişilerin kayıp denizciler olduğu, ilk hareket ettikleri noktadan 190 kilometre uzaklıkta bulundukları tespit edildi.

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Kaybolmalarından yaklaşık üç gün sonra kurtarılan denizcilerin, Mikronezya’dan gönderilen devriye gemisi aracılığıyla ülkelerine gönderildiği bildirildi.