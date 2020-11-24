İsrailli ünlülerle çekilen fotoğrafı paylaşılan Mısırlı şarkıcıya dava

İsrailli iki ünlüyle fotoğrafı çekilen Mısırlı şarkıcı Muhammed Ramazan hakkında, ‘Mısır halkını aşağıladığı’ gerekçesiyle dava açıldı.

Fotoğraf: Twitter

32 yaşındaki Ramazan’ın, Dubai’de düzenlenen bir partide İsrailli şarkıcı Omar Adam ve futbolcu Diaa Saba’yla çekilen fotoğrafları, İsrail hükümetinin Twitter ve Facebook hesaplarından paylaşıldı.

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Ramazan’ın Adam’a sarıldığı karenin altında, “Sanat daima bizi birleştirir” mesajı yer aldı.

Ortalık karıştı. Sendika Ramazan’ın üyeliğini askıya aldı. Sosyal medyada tepki yağdı. Mısırlı şarkıcı, “Muhammed Ramazan bir Siyonist” hashtag’iyle paylaşılan mesajlarda Filistin halkına ihanetle suçlandı. Ramazan’ın içinde yer alacağı bir dizi projesi tepkiler nedeniyle iptal edildi.

Milletvekili Mustafa Bekri, “Mısırlı şarkıcı Muhammed Ramazan Siyonist şarkıcıya sarıldı ve Arap hayran kitlesini kaybetti. Yurtlarından kovulan bir Arap halı olduğunu biliyor muydun” mesajını paylaştı.

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Ramazan fotoğraf karelerinde yan yana yer aldığı ünlülerin hangi ülkenin vatandaşı olduklarını bilmediğini söyledi.

Eleştirilere Twitter hesabından yanıt veren Ramazan, bunların, başarı ve popülaritesini gölgelemek amaçlı olduğunu öne sürdü.

“Fotoğraf çektirdiğim insanların hangi ülkeden olduğunu sormuyorum” yazan Ramazan, aynı partide, Filistinli bir davetliyle çekilen fotoğrafını da paylaştı ve “Kardeş Filistin halkına selam olsun” ifadelerini kullandı.

Ancak tüm bunlar Ramazan’ın yargılanmasına engel olmadı. Tarık Mahmut adlı avukat dava açtı. Ramazan, 19 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Barışın sağlandığı 1979’dan önce İsrail’le Mısır beş kez savaştı. İki ülkenin ilişkilerinde gerginlik sürüyor.