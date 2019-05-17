İsrailli şirket Facebook’ta sahte hesaplarla dünya siyasetine yön vermeye çalışmış

İsrailli bir şirketin, başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkede siyaset ve seçimlere yön vermek için sosyal medya sitesi Facebook ve şirketin çatısı altındaki Instagram’da yüzlerce sahte hesap açtığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

CNN International’daki habere göre Facebook, Archimedes Group adlı şirket tarafından açılan ve yönetilen tüm hesapları kapattı. Facebook’tan yapılan açıklamada, şirketin açtığı sahte hesapların 3 milyona yakın takipçisi olduğu ve bunlar için 800 bin dolar (4.85 milyon lira) harcadığı belirtildi.

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Açıklamaya göre Archimedes Group adına çalışanlar, açtıkları sahte hesaplarda kendilerini yerli halktan birileri ya da yerel medya kuruluşlarının temsilcileri olarak tanıttı ve siyasetçilerle ilgili ‘sızdırılan’ haberleri yayınladı. Ağırlıklı olarak Nijerya, Senegal, Togo, Angola, Nijer ve Tunus’u hedef seçen şirket Latin Amerika’da ve Güneydoğu Asya’daki ülkelerde de faaliyet gösterdi.

Şirket, sosyal medya hesapları aracılığıyla birçok ülkede devlet başkanlığı seçimleri dahil siyasi ve toplumsal kampanyalara yön verdi. Kimilerinde iktidarı öven, kimilerinde muhalefeti destekleyen paylaşımlar yaptı.

Facebook’un siber güvenlikten sorumlu yöneticisi Nathaniel Gleicher, “Durumu fark eder etmez şirketin açtığını belirlediğimiz tüm hesap ve grupları bloke ettik” mesajını paylaştı.