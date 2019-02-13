İsrailli siber güvenlik şirketi, ‘dark web’ üzerinden siber saldırı hizmeti satıyor

İsrail merkezli bir siber güvenlik şirketinin ‘dark web’ üzerinden müşterilerine siber saldırı hizmeti sattığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan ve Meksika gibi ülkelerin de şirketin ürünlerini satın aldığı öne sürülüyor.

Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadelesiyle tanınan İsrailli ekonomi gazetecisi Guy Rolnik tarafından kurulan, Tel Aviv merkezli The Marker gazetesindeki habere göre ‘Candiru’ adlı şirket müşterilerine bilgisayar ağlarını hacklemelerini sağlayacak siber saldırı hizmetleri satıyor.

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Cybersecurity Insiders’ın haberine göre adını ‘su birikintilerinde yüzen insanların idrar yollarını istila edip parazitleştirmesiyle ünlü’ bir Amazon balığından alan şirket, telefon ve bilgisayarları gizlice izlemek isteyen müşterilere hackleme teknolojileri satıyor. Habere göre Suudi Arabistan ve Meksika gibi ülkelere siber ekipmanlar satan siber istihbarat şirketi NSO şirketin en düzenli müşterilerinden biri. NSO’nun uzmanlık alanı akıllı telefonları hacklemek. Candiru’nun teknolojileri ise bilgisayar ve sunucuların hacklenmesinde kullanılıyor.

Çalışanlarının maaşı 21 bin dolar

Şirketin tüm çalışanları İsrail Savunma Kuvvetleri 8200 Birimi’nden istihdam ediliyor. İddiaya göre çalışanların aylık maaşı ise 21 bin dolar.

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NSO, Herzliya, İsrail merkezli ve ‘hükümet destekli’ bir siber güvenlik şirketi. Şirketin amacı yetkisi olan hükümetlere terör ve online suçlarla mücadelede kullanabilecekleri siber teknolojiler sunmak. Pegasus adlı casus yazılım şirketin en parlak buluşu olarak biliniyor.

Siber güvenlik ve siber saldırı faliyetleri İsrail’de çok büyük bir sektör. Analistler sadece siber saldırı teknolojilerinden yılda 2 milyar dolar satış gerçekleştirildiğini aktarıyor.

Şirkete ait bir web sitesi bile yok

Geçen ay Haaretz gazetesinde çıkan bir habere göre şirketin Tel Aviv’deki merkezinin bulunduğu binanın lobisine girdiğinizde idarede şirketin adı bulunmuyor. Firmaya ait bir web sitesi de yok. 120 kadar çalışanın LinkedIn’de bir profili yok ve The Marker’ın görüşme talebi kibarca ama kesin bir şekilde reddedilmiş.



Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in yaptığı bir araştırmaya göre 2015 yılında küresel ekonomiye 3 trilyon dolara mal olan siber suçlar 2021 yılına gelindiğinde dünyaya 6 trilyon dolara mal olacak.