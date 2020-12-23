İsrailli eczacıya ‘yanlışlıkla’ dört doz Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı: Sorun yok

Pazar günü aşı uygulaması başlanan İsrail’de, bir eczacıya ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen aşıdan ‘yanlışlıkla’ dört doz yapıldı.

Fotoğraf: The Times of Israel

Maccabi Sağlık Hizmetleri’nde görevli eczacı Uday Azizi, kendisine aşı yapan sağlık görevlisinin Pfizer’in dağıttığı şişelerin her birinde beş hatta bazılarında daha fazla doz aşı olmadığını bilmediğini söyledi.

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Şişedeki bir dozun daha önce başka birine uygulandığının düşünüldüğünü belirten Azizi, “Geri kalan dört dozu da bana yapmış. Ama kendimi iyi hissediyorum. Bir sorun yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Aşıyı olduğu merkezdeki görevliler hatayı fark edince Azizi’den hastaneye gidip kontrol yaptırmasını istedi. Tetkikler sonucunda her şeyin yolunda olduğunu anlatan Azizi, “Sadece çok hafif yan etki hissettim. Bir de aşının yapıldığı noktada kızarılıklık ve acı var biraz” diye konuştu.

Azizi, aşının iki doz yapıldığını anımsatarak, “Sanırım ilkinde dört doz olsam da üç hafta sonra bir doz daha olacağım” dedi.

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İsrail’deki ulusal aşılama programı kapsamında sağlık çalışanları ve 60 yaş üstüne öncelik verildi. Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, dün, iki günde 30 bin kişinin aşılandığını açıkladı.