İsrailli bilim insanları: Yaşlanma sürecini tersine çevirdik

İsrail’de bilim insanları biyolojik yaşlanma sürecini tersine çevirdiği öne sürülen bir çalışmaya imza attı.

Fotoğraf: Reuters

Independent’ın haberine göre Tel Aviv Üniversitesi ve Şamir Tıp Merkezi’nden araştırmacılar bir tür oksijen terapisi kullanarak yaşlanmanın iki göstergesi telomer uzunluğu ve hücre yaşlanması birikimini tersine çevirdi.

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İnsan yaşlandıkça kromozom uçlarındaki koruyucu başlıklar (telomer) kısalır ve işlev bozukluğu bulunan hücelerin sayısı artar.

64 yaş üstü 35 yetişkinin dahil olduğu klinik deneyde hiperbarik oksijen terapisi adı verilen yöntemle yaşlanma sürecinin bu iki göstergesinin önüne geçip geçilemeyeceğine bakıldı.

Deneye katılanlar, üç ay boyunca, haftada beş gün, günde 90 dakika basınçlı odalara konarak saf oksijen verildi.

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Deneyin sonunda katılımcıların telomerlerinin boyunun ortalama yüzde 20 arttığı, yaşlanan hücerelerinse yüzde 37’ye varan oranda azaldığı görüldü.

Telomer kısalmasının yaşlanmanın ‘Kutsal Kase’si olarak kabul edildiğini belirten araştırmanın yazarlarından Şai Efrati şunları söyledi: “Hiperbarik oksijen terapisi esnasında ve sonrasında telomer uzunluğunda görülen bu önemli iyileşme bilim dünyasına yaşlanmanın hedef alınarak hücresel-biyolojik seviyede tersine döndürülebileceğini gösterdi.”

Deney sırasında katılımcılar yaşam biçimleri ve beslenmeleriyle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadığı gibi herhangi bir ilaç da kullanmadı.

Araştırmada dikkat çekici unsur, yaşam tarzının değiştirilmesiyle ulaşılabilcecek seviyelerin çok ötesinde bir telomer uzaması seyiyesine ulaşılması.