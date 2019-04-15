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Yaramazlara biraz batar!

İsrailli bilim insanları üç boyutlu yazıcıda, ‘insan hücresi kullanarak’ kalp üretti

İsrailli bilim insanları, üç boyutlu yazıcıda ‘insan dokusundan’ kalp geliştirdi. Bunun bir ilk olduğu, vişne büyüklüğündeki kalbin henüz kan pompalayamasa da gelecekte hastalar için kendi hücrelerinden kalp geliştirmenin önünü açacak bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Fotoğraf: Reuters

Tel Aviv Üniversitesi’nde görevli araştırma ekibinin başındaki Tal Dvir, kalbin kan pompalamasını sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Geçmişte üç boyutlu yazıcıda kalp geliştirildi. Ancak onlar hücre, karıncık, odacık ve damar içermiyordu. Biz bir hastamızdan aldığımız doku örneğinin çoğaltılması yoluyla elde ettiğimiz hücreler sayesinde ilk defa tüm bu öğeleri içeren bir kalp geliştirdik. Büyüklüğü bir tavşanın kalbi kadar.”

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Küçük kalp damarlarının ‘çıkışını almak’ için yüksek çözünürlüklü printer kullandıklarını anlatan Dvir şöyle devam etti: “Bu teknik sayesinde gelecekte bir gün hastalar için kendi hücrelerinden kalp geliştirebiliriz. Nakillerde rastlanan vücudun organı reddetme riski de kalmış olur. Ayrıca donör bulamayanlar için de çare olur. Önümüzdeki 10 yıl içinde hastanelerde organ yazıcılar olabilir.”

Dvir ve ekibinin bir sonraki hedefi üç boyutlu yazıcıda ‘insan kalbi ölçütünde’ kalp geliştirerek bir yıl içide hayvanlara nakletmek.

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