İsrailli bakan 62 kişinin öldüğü olaylar için konuştu: Güvenlik güçleri çok iyi iş çıkardı

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, 62 Filistinlinin öldürüldüğü gösterilerle ilgili yaptığı açıklamada “Güvenlik güçleri çok iyi iş yapıyor” dedi.

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto için önceki gün başlayan gösterilerde İsrail asker ve polisinin ateş açması sonucu 62 gösterici ölmüş, 2 bin 700 kişi yaralanmıştı.

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İsrail’de bir radyo programında konuşan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin bu süreci çok iyi yönettiğini ve Filistinlilere iyi davrandığını belirterek İsrail’i katliamla suçlayan birçok ülkenin aşırı tepki gösterdiğini ifade etti. Shaked “Güvenlik güçleri çok iyi bir iş çıkarıyor ve olayları yönetiyor. Hoş değil ama biz buna alışığız ve başa çıkabiliriz” dedi.

İsrail’in niyeti Gazze’yi işgal

Gazze Şeridi’ni yeniden ele geçirmek dışında bir çare kalmadığı görüşünü savunan Shaked, İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden korkmadığını da sözlerine ekledi.