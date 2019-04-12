İsrail’in uzay aracı Ay’ın yüzeyine ‘çakıldı’

İsrail’in şubat ayında ABD’deki Cape Canaveral uzay üssünden fırlattığı ‘Beresheet’ adlı insansız uzay aracı Ay’a ‘inemedi’; motorunda meydana gelen arıza nedeniyle ‘çakıldı’.

Fotoğraf: You Tube

Şubat ayında Ay’da, fotoğraf çekmek ve inceleme yapmak amacıyla fırlatılan uzay aracının inişinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle ‘özel sermaye’li ilk Ay’a çıkma misyonu da başarısız oldu.

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Projeden sorumlu yetkili Morris Kahn, “Başaramadık ama denedik. geldiğimiz nokta bile gurur verici” dedi. Parlamento seçimlerinde beşinci dönem başbakanlık yapmayı garantileyen Binyamin Netanyahu inişi izlemek için gittiği Tel Aviv yakınlarındaki kontrol merkezinde, “Bu kez başaramazsak yeniden deneyeceğiz” diyerek kararlılıklarını ifade etti.

‘Yaratılış’ anlamına gelen Beresheet, kar amacı gütmeyen SpaceIL adlı organizasyonun ve İsrail hükümetinin sahibi olduğu Israel Areospace Industries şirketi tarafından Ay’a yollanmıştı. Maliyeti 100 milyon dolar (yaklaşık 578 milyon lira) olan misyonun gelecekteki düşük maliyetli Ay keşiflerinin önünü açması hedefleniyordu.

Bugüne kadar Sovyetler Birliği, Rusya, ABD ve Çin hükümetlerine bağlı uzay ajansları Ay’ın yörüngesin uçak indirdi.