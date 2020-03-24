İsrail’in, sosyal medyada, izolasyon ünitesinden yayın yapan ’74’ no’lu ‘corona’ hastası: Süreçle baş etmemi kolaylaştırdı

Tatil için gittiği İspanya’dan ülkesi İsrail’e döndükten sonra ‘corona’ testi pozitif çıkan Dani, hastanede izolasyon sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Dani’nin ilk birkaç günde Instagram’da 23 bin yeni takipçisi oldu. Hastalığı kapanlara sıralarına göre numara veren İsrail’in ’74 no’lu hastası Dani, tedavi gördüğü hastanenin izolasyon ünitesinden BBC’ye konuştu.

İnsanların sürekli hastalığa yakalanmanın nasıl bir duygu olduğunu sorduğunu belirten Dani şöyle devam etti: “İlk öğrendiğimde şok tesiri yaptı ve panik oldum. Bilincim haykırıyordu. Ancak sosyal medyada paylaşım yapmaya devam ettim ve bu, durumuma bir ekrandan bakıyormuşum hissi verdi. Süreçle baş etmeme yardımcı oldu.”

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Belirtiler sorulduğunda ise önce geceleri kötüleşen bir öksürük olduğunu birkaç gün beklediğini, sonra ateşi çıktığını anlatan Dani, “O zaman durumu ciddiye alıp test yaptırmaya karar verdim. Pozitif çıktı. Asıl zor olan bu süreç çünkü götürülüyorsun ama nereye götürüldüğünü, ne olup bittiğini bilmiyorsun” dedi.

Diğerleriyle kağıt oynuyor

Kendisinde görülen belirtilerin ‘hafif’ diye nitelendiğini söyleyen Dani’nin paylaştığı görüntüler hastaların kaldıkları ünitede birbirleriyle iletişim kurabildiğine işaret ediyor. Örneğin bir masa etrafında oturup kağıt oynuyorlar; çoğu kez ilaçları kapıdaki boşluktan uzanan ‘eldivenli bir el’ tarafından veriliyor.

“Ben ilk geldiğimde 10 kişi vardı şimdi sayı 30’a yakın” diyen Dani, İsrail Sağlık Bakanlığı’nın test pozitif çıkınca, onunla temas etmiş kişileri göz önüne alarak 26 Şubat’ta İspanya’nın başkenti Madrid’e gittiği ve 2 Mart’ta döndüğüne dair uçuş detaylarını, döndükten sonra gittiği yerlerin isimlerini paylaşığını anlattı.

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Dani, “Korktunuz mu” sorusuna ise “Açıkçası belirtiler hafif olduğu için korkmadım” yanıtını verdi.