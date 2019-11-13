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Yaramazlara biraz batar!

İsrail’in Gazze saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İsrail ve Gazze arasındaki gerilimler, İsrail’in Filistin İslami Cihat Örgütü üst düzey komutanlarından Baha Abu Al Ata’ya düzenlediği saldırı sonrası artmıştı.

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İsrail’in söz konusu hava saldırısı sonrası örgütün üst düzey yetkililerinden biri olan Baha Abu Al Ata’nın ‘etkisiz hala getirildiği’ duyurulmuş ve İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, şunları söylemişti: “Baha Abu Al Ata, İslami Cihat Örgütü’nün üst düzey komutanlarından biriydi ve Gazze’de geçen yıl düzenlenen birçok saldırıdan sorumluydu. Patlamaya hazır bir bombaydı, biz de bir fırsat gördük ve bunu kusursuzca uyguladık.”

Filistin Ulusal Otoritesi’nin resmi haber kuruluşu WAFA’ya göre, salı günü devam eden saldırılarda üç kişi daha hayatını kaybederken, DHA’nın haberine göre Gazze’deki ölü sayısı 10’a yükseldi. Al Jazeera ise ölü sayısını 12 olarak açıkladı.

Yetkililer, İsrail‘e ait bir savaş uçağından yapılan saldırıda vurulan üç kişinin Gazze’deki Endonezya Hastanesi’ne getirildiklerini vurguladı. 

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Buna karşılık Gazze’nin de İsrail’e roket saldırılarıyla karşılık verdiği belirtildi.

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