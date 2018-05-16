İsrail’den ticari misilleme: Türkiye’den tarım ürünü almayı durdurdular

İsrail, Ankara’ya yönelik diplomatik misilleme kapsamında Türkiye’den yaptığı tarım ürünleri ithalatını durdurdu.

ABD’nin büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin yaptığı katliam sonrasında Ankara’daki İsrail büyükelçisi gönderilmişti. Bu hamleye Türkiye’nin Kudüs’teki başkonsolosunu göndererek karşılık veren İsrail bununla de yetinmedi.

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İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel Twitter’dan yaptığı açıklamada “İki yüzlü bir şekilde İsrail’e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız. İsrail’in tarım bakanı olarak bugün Türkiye’ye tarım ürünleri ithalatını dondurma kararı verdim” dedi.

İsrail ile Türkiye arasında halen 6 milyar dolara yakın dış ticaret hacmi bulunuyor. Ankara ekonomik konularla ilgili henüz İsrail’e karşı adım atma işareti vermiş değil. Mavi Marmara olayında ölen Türk vatandaşlarının davalarından tazminat karşılığında vazgeçilmesiyle ilgili anlaşmanın iptalini içeren teklif dün TBMM’de AKP’lilerin oylarıyla reddedilmişti.