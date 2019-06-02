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İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: Üç Suriyeli asker öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in Suriye’ye füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda üç askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Haberde, İsrail’in, işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’nden 03:22’de hava saldırılarına başladığı ve Şam’ın güney batısındaki mevzilerin hedef alındığı belirtildi. Suriye hava sisteminin bu füzeleri düşürdüğü; İsrail’in 04:10’da Kunaytra doğu kırsalına yönelik bir kaç füze ile düzenlediği saldırısı sonucunda ise üç askerin hayatını kaybettiği, yedi askerin de yaralandığı duyuruldu.

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