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Yaramazlara biraz batar!

İsrail’den Esad’a suikast tehdidi: İran, Suriye sınırlarını kullanırsa onu tasfiye ederiz

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İsrail, İran’ın Suriye sınırlarını İsrail’e saldırı amacıyla kullanması durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a suikast düzenleyeceklerini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre açıklama, İsrail Enerji Bakanı Yuval Seinitz’den geldi.

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İsrail merkezli Ynet haber sitesine konuşan Steinitz, “İsrail şimdiye kadar Suriye’deki iç savaşa müdahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran’ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek” dedi.

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