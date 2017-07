İsrail’den Erdoğan’a: Osmanlı günleri bitti

İsrail, Mescid-i Aksa gerilimiyle ilgili Osmanlı Devleti’ni hatırlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, “Osmanlı’nın elinden çıkmasıyla başlayan Kudüs’ün sıkıntılı günlerinin bölgede İsrail devletinin kuruluşuna yönelik hadiselerle birlikte adeta kabusa dönüştü. Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişini zorlaştırmak için her türlü yola başvuran İsrail yönetiminin, işi Harem bölgesini Müslümanlara yasaklayarak fiili işgale kadar götürmesi bardağın taşmaya başladığının işaretidir” ifadelerini kullanmıştı.

The statement today by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan to his party activists is absurd, unfounded and distorted. pic.twitter.com/N02iMSfuZk

— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) July 25, 2017