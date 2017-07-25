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İsrail’den Erdoğan’a: Osmanlı günleri bitti

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İsrail, Mescid-i Aksa gerilimiyle ilgili Osmanlı Devleti’ni hatırlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, “Osmanlı’nın elinden çıkmasıyla başlayan Kudüs’ün sıkıntılı günlerinin bölgede İsrail devletinin kuruluşuna yönelik hadiselerle birlikte adeta kabusa dönüştü. Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişini zorlaştırmak için her türlü yola başvuran İsrail yönetiminin, işi Harem bölgesini Müslümanlara yasaklayarak fiili işgale kadar götürmesi bardağın taşmaya başladığının işaretidir” ifadelerini kullanmıştı.

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‘Cam saraylarda yaşayanlar, atılan taşlara dikkat etmeli’

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Erdoğan’ın bu sözleri ‘absürt, dayanaksız ve çarpıtılmış’ diye nitelenirken, “Kendi ülkesinin zor sorunlarıyla ilgilense daha iyi olur” dendi.

Kudüs’ün Yahudilerin başkenti olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada “Osmanlı İmparatopluğu günleri geçti. Geçmişin tam akine, Kudüs’teki yönetim güvenliğe, serbestliğe, ibadet özgürlüğüne ve tüm azınlıkların haklarına saygılıdır. Cam saraylarda yaşayanlar, atılan taşlara karşı dikkatli olmalı” ifadeleri kullanıldı.


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