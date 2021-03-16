İsrail’de, Roma hükmünden kaçan Yahudilere ait parşömenler bulundu

İsrail’deki Korku Mağarası’nda, bölgedeki Roma hükmünden kaçan Yahudilere ait parşömenler bulundu.

Fotoğraflar: Israel Antiquities Authority

Bölgedeki mağaraların yağmalanmasını önlemek için yapılan bir çalışma sırasında bulunan parşömenin, sadece ‘tanrı’ kelimesi İbranice olmak üzere, Yahudiye’nin M.Ö. 4’üncü yüzyılda Büyük İskender tarafından fethedilmesinden sonra kabul edilen Yunanca diliyle yazıldığı aktarıldı.

Reklam

Parşömenin 2’nci yüzyılda Roma yönetimine karşı başarısız bir ayaklanmanın ardından tepelere kaçan Yahudi isyancılara ait olduğuna inanılıyor.

‘İnsanlık için ölçülemez biçimde değerli‘

BBC’nin aktardığına göre parşömen, bölgede benzer parçaların ve yaklaşık 40 iskeletin keşfedildiği 1960’ların başından bu yana ilk bulgu.

Kalıntılar, ’12 Küçük Peygamber Kitabı’ olarak bilinen yazıların bir parçasını oluşturan Zekeriya ve Nahum kitaplarından ayetler içeriyor.

Reklam

Madeni paralar, 6 bin yıllık mumyalanmış bir çocuk iskeleti ve yaklaşık 10 bin 500 yıl öncesine ait büyük, sağlam bir sepet de buluntular arasında.

İsrail Antik Eserler Kurumu’nun (IAA) direktörü Israel Hasson, parşömen ve diğer kalıntıların ‘insanlık için ölçülemez biçimde değerli’ olduğunu söyledi.