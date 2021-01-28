İsrail’de Pfizer/BioNTech aşısı olan 163 bin kişiden yalnızca 31’inde ‘corona’ tespit edildi

Nüfusunun üçte birinden fazlasını aşılayan İsrail’de Amerikalı ilaç şirketi Pfizer ve Alman biykoimya şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyı olan 163 bin kişiden yalnızca 31’inde ‘corona’ tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

The Guardian’ın haberine göre Maccabi adında yerel bir İsrailli sağlık kuruluşu bu verilerin, aşılanmamış insanlardan oluşan bir kontrol grubundaki yaklaşık 6 bin 450 vaka ile karşılaştırılması ile elde edildiğini açıkladı.

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Aşı olduktan sonra ‘corona’ya yakalanan insanlardan hiçbiri hastaneye kaldırılmadıkları ve sadece baş ağrısı gibi hafif etkiler yaşadıkları kaydedildi. Maccabi, aşının etkinliğinin, Pfizer’in ortaya sunduğu yüzde 95’e yakın bir oran olarak yüzde 92 etkili olduğunu söyledi.

İsrail, günde 200 bin kişiyi aşılıyor. Bu hafta aşı ’35 yaşın üzerindeki herkes için uygulanmaya açık’ hale getirildi. 16-18 yaş arası öğrenciler de, sınavlarına girmeleri için aşılamaya dahil edildi.

Maccabi sağlık hizmetleri başkan yardımcısı Dr. Anat Ekka Zohar, yeni verilerin ‘çok, çok iyi bir haber olduğunu’ söyledi.

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Times of Israel’e konuşan Zohar, “Dünyada bu kadar çok sayıda aşılanması bitmiş hastayı inceleyen ilk çalışma” dedi.