İsrail’de petrol sızıntısı: Temizlemesi yıllar sürebilir

İsrail’de bir gemiden geldiği düşünülen petrol sızıntısından kaynaklanan katran, ülkenin Akdeniz kıyı şeridinin çoğunu kapladı. Yetkililer, ülkeyi vuran en kötü çevre felaketlerinden biri olarak değerlendirilen sızıntının temizlenmesinin yıllar sürebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet, kirliliğin kaynağını bulmaya çalışırken binlerce gönüllü ve asker, yaban hayatına zarar veren kirletici maddenin temizlenmesine yardımcı olmak için toplandı.

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Kaynağın 11 Şubat’taki bir fırtına sırasında, kıyıdan yaklaşık 50 km uzakta bir gemide meydana gelen petrol sızıntısı olduğu düşünülüyor. Sorumlu geminin izini sürmek için uydu görüntüleri ve dalga modelleri kullanılıyor.

Geçen perşembe günü, İsrail’in güneyindeki bir plajda 17 metre uzunluğunda bir balina ölü bulunmuştu. Doğa ve parklar kurumu balinanın vücudunda petrol bazlı bir sıvı bulunduğunu açıkladı.