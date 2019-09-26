İsrail’de Netanyahu’ya yeni hükümeti kurma yetkisi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun en güçlü rakibi olan Mavi ve Beyaz Parti’nin lideri Benny Gantz ile koalisyon müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu’ya yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.

Fotoğraf: Reuters

Ancak yolsuzluk suçlamaları nedeniyle bir iddianameyle karşı karşıya olan sağ kanat Likud partisi lideri Netanyahu’nun 17 Eylül’de yapılan parlamento seçimlerinde çoğunluğu sağlayamamasının ardından beşinci dönem başbakanlık için önünde halen net bir yol bulunmuyor.

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Netanyahu televizyonda yayınlanan törende Rivlin’in yetkilendirmesini kabul etti ve başarı ihtimalinin eski bir general olan Gantz’den daha yüksek olduğunu söyledi.

Netanyahu açıklamalarına göre Gantz ile tekrar koalisyon kurmayı deneme senaryosunu değerlendiriyor gibi görünüyor.

İsrail’in en uzun süre görev yapan lideri Netanyahu’nun koalisyon kurmak için 28 gün süresi olacak ve gerekirse Rivlin’den iki haftalık bir uzatma isteyebilecek.

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Rivlin yaptığı açıklamada, başbakana koalisyonu kurmak için bu iki haftalık uzatmayı verme yükümlülüğü olmadığına dikkat çekti.