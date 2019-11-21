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Yaramazlara biraz batar!

İsrail’de koalisyon hükümeti kurma çabalarından sonuç çıkmadı

Eylül ayındaki seçim sonrasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan sonra Mavi ve Beyaz İttifak’ın lideri Benny Gantz da koalisyon hükümeti kuramadı.

Fotoğraf: Reuters

17 Eylül’deki seçimde Netanyahu’nun lideri olduğu Likud 32, Gantz’ın Mavi ve Beyaz İttifakı ise 33 sandalye kazanmıştı. 120 sandalye İsrail Parlamentosu ‘Kneset’te salt çoğunluk 61’e ulaşan parti olmadığı için koalisyon kurma çabaları başlamıştı.

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Her iki liderin de koalisyon hükümeti için diğer partilerle anlaşamamış olması ülkede bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidileceğinin işareti olarak kabul ediliyor.

Devlet başkanı Reuven Rivlin seçim sonrasında ulusal birlik hükümeti kurmalarını istemiş; ancak iki lider anlaşamamıştı.

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