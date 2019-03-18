İsrail’de aşırı sağcı aday seçime giremeyecek, Arap ittifakının yasağı ise iptal

İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Yahudi Gücü Parti’nin lideri Michael Ben-Ari’nin 9 Nisan’daki seçime katılamayacağına hükmetti. Mahkeme, ayrıca, Arap ittifakına getirilen seçim yasağını da iptal etti.

Fotoğraf: Reuters

Bu kararlarla seçim komisyonunun verdiği kararların aksine hükmeden mahkeme, Ari’nin ırkçı söylemleri nedeniyle seçim yasağı getirilmesini isteyen solcu siyasetçileri haklı buldu. Ari (üstte), “Hayatımızı ele geçirmek isteyen adalet cuntası” sözleriyle karara tepki gösterdi.

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Mahkeme kararı sayesinde Ulusal Demokratik Birlik ve Ortak Arap Listesinin oluşturduğu ittifak seçime katılabilecek. Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi ve Değişim için Arap Hareketinin oluşturduğu bir başka Arap ittifakının Yahudi asıllı milletvekili adayı Ofer Cassif’in de seçim yasağı iptal edildi.



Seçim komisyonu, İsrail Devleti ve İsrail güvenlik güçlerine yönelik ‘ağır eleştirileri’ nedeniye Arap ittifakında yer alan partilere seçime katılma izni vermemişti.