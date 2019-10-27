İsrail’de antik kent keşfedildi: Erken Tunç Çağı’nın New York’u

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in kuzeyinde antik bir kayıp kent keşfedildi. Yaklaşık 6 bin kişilik nüfusu olduğu düşünülen bu kent, 5 bin yıllık bir geçmişe sahip.

Fotoğraflar: Israel Antiquities Authority

İsrail Antik Eserler Müdürlüğü kazı başkanları tarafından erken Tunç Çağı’nın New York’u olarak nitelendirilen bu kentin bölgedeki ilk karmaşık kentleşmelerden biri olduğu düşünülüyor.

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Birkaç yıl önce yol yapımı çalışmasında ortaya çıkan ve o zamandan beri devam edilen arkeolojik kazı çalışmaları, Tel Aviv’in yaklaşık 57 kilometre kuzeyinde yer alan En Esur arkeolojik alanında yapılıyor.

BBC’de yer alan habere göre burası İsrail’de keşfedilen antik kentlerin en büyüğü. Kentin yerleşim ve kamu alanlarındaki karmaşık tasarım, sosyal hiyerarşinin mevcut olduğu organize bir topluma ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Kazı sırasında döneme ait milyonlarca alet ve kemik bulundu.

Kazı başkanları Itai Elad, Yitzhal Paz ve Dina Shalem, şu açıklamada bulundu: “Burası devasa bir kent, tarımla geçinen, farklı bölgelerde hatta bölgedeki farklı kültür ve krallıklarda yaşayıp buralarla ticarette bulunmuş milyonlarca insana ev sahipliği yapan bir megalopolis.”