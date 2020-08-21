İsrail’de, 16 yaşındaki çocuğa 30 kişi tecavüz etti

İsrail’de, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna 30 kişi tecavüz etti. Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkenin gündemine oturan toplu tecavüz olayını ‘insanlığa karşı işlenmiş suç’ olarak niteledi ve suçluların bir an önce yargılanmasını istedi.

İsrail gazetesi Haaretz, sahil şehri Eylat’ta yaşayan öğrencinin geçen hafta bir akşam içki içmeye, sonrasında tuvalete gitmek için bir otele gittiğini ve bir odaya götürülerek onlarca erkeğin tecavüzüne uğradığını yazdı.

Reklam

Habere göre arkadaşları yardım etmeye çalıştı ancak başaramadı.

Times of Israel gazetesi ise polisin, iki kişiyi tutukladığını, diğerlerinin arandığını ve suçu işleyenlerin bazılarının cep telefonlarıyla görüntü kaydı aldığını yazdı.

Habere göre şüphelilerden biri, ’30 kişinin kızla ilişkiye girdiğini, rızasının olduğunu’ iddia etti.

Reklam

20’li yaşlardaki iki şüphelinin kimlikleri açıklanmadı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz geçen cuma günü polise gidip şikayetçi olan çocuğa destek verdiği Twitter mesajında, “Kalbim seninle, yalnız değilsin” ifadelerini kullandı.

Gantz, soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini ve suçluların gereken cezayı alacağını vurguladı.