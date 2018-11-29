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Yaramazlara biraz batar!

İsrail: Türkiye’ye büyükelçi de konsolos da atamayacağız

Türkiye’deki diplomatik temsil düzeyini azaltmaya karar veren İsrail, Türkiye’den sınır dışı edilen büyükelçisi yerine yenisinin atanmayacağını açıkladı.

Geçen mayısta Gazze sınırında İsrail güvenlik güçlerinin eylemcilere ateş açması nedeniyle her iki ülke büyükelçileri bakanlıklara çağrılıp ülkeyi terk etmesi istenmişti. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilerin Gazze sınırındaki protestolarında 60’ın üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amnon Nahshon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi’ndeki olayların arka planına karşı altı ay önce Türk yetkililer tarafından sınır dışı edilen Eitan Nehia’nın yerine geçecek bir büyükelçi tayin etmemeye karar verdi” dedi.

Öte yandan sözcü Mahshon, İstanbul’a yeni bir konsolosun da atanmayacağını sözlerine ekledi.

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