İsrail tehdit eder gibi: Türkiye’ye verdiğimiz istihbaratlarla IŞİD saldırılarını önledik

İsrail’in, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması nedeniyle sokağa çıkan Filistinlileri katletmesi üzerine Türkiye ile tansiyon her geçen gün artarken, İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz’dan tehdit gibi bir açıklama geldi. Katz, Türkiye’ye verdikleri istihbaratla IŞİD saldırılarının önlenmesine yardımcı olduklarını söyledi.

ABD’nin büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin yaptığı katliam sonrasında Ankara’daki İsrail büyükelçisi gönderilmişti. Bu hamleye Türkiye’nin Kudüs’teki başkonsolosunu göndererek karşılık veren İsrail bununla de yetinmemiş ve Türkiye’den tarım ürünü alımlarını durdurmuştu.

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İki ülke arasındaki krizin boyutu yükselirken, İsrail İstihbarat Bakanı Katz’dan ilginç bir açıklama geldi.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Tel Aviv’de düzenlenen istihbarat konferansında konuşan Katz, Türkiye’ye verdikleri istihbaratlarla IŞİD saldırılarının önlenmesine yardımcı olduklarını söyledi.

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Aynı konferansta konuşan Savunma Bakanlığı görevlisi Zohar Palti de, İran’ın Suriye’deki varlığına tepki gösterdi ve “İsrail, buna tolerans göstermeyecektir. Değil 30, 40 kilometre, 20 kilometre uzaklıkla olmalarına dahi tahammülümüz yok. İranlılar evlerine geri dönmeli” dedi.