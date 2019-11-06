İsrail: Suriyeli Kürtlere yardım ediyoruz

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, İsrail’in, bölgede İran’ın etkisine karşı denge unsuru olarak gördüğü Suriyeli Kürtler’e yardım sağladığını ve ABD’yle görüşmelerde Kürtler’in savunuculuğunu yaptığını öne sürdü.

Tzipi Hotovely, Knesset’teki konuşması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotovely, İsrail meclisi Knesset’te yaptığı açıklamada, önerinin kabul edildiğini söyleyerek, şöyle dedi: “İsrail, özellikle diplomatik ve insani alanda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlerin içinde olduğu derin gerilimi anlıyoruz ve onlara bir dizi kanal üzerinden yardımcı oluyoruz.”

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Hotovely, İsrail’in yardımlarıyla ilgili ayrıntı vermedi ancak “ABD’lilerle görüşmelerde Kürtler konusundaki hakikatleri ortaya koyuyoruz. Kürt halkından yana tavır takınmaktan gurur duyuyoruz. İsrail’in, Suriye’nin kuzeyindeki bölgede ılımlı ve Batı yanlısı unsurlar olarak Kürtlerin ve diğer azınlıkların gücünün muhafaza edilmesinde gerçekten belirgin bir çıkarı var. Suriye’nin kuzeyinde Kürtler’ın kontrolunun olası çöküşü, İsrail açısından olumsuz ve tehlikeli bir senaryodur. Bu tür bir gelişmenin, bölgede İran’ın öncülük ettiği olumsuz unsurların güçlenmesine yol açacağı kesinlikle nettir” dedi.