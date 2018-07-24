İsrail Suriye jetini düşürdü: Gerekçe hava sahası ihlali

İsrail, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye’ye ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Suriye ordusu son haftalarda ülkenin güneybatısında İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nin sınır hattında Özgür Suriye Ordusu ve IŞİD’e yönelik yoğun operasyonlar yapıyordu. Operasyon kapsamında İsrail füzelerinin Suriye’ye ait insansız hava araçlarını düşürdüğü yönünde sık sık haber geliyordu.

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Bugün ilk kez İsrail bir pilotlu uçağı düşürmüş oldu. Düşürülen uçağın Rus yapımı Sukhoi avcı uçağı olduğu belirtiliyor. İki mürettebatla kullanılan uçağın pilotlarına ilişkin bilgi alınamadı. Uçağın düştüğü Golan Tepeleri’ni İsrail kendi hava sahası içinde kabul ediyor.

İran Şam destekçisi İranlı milisleri gerekçe göstererek zaman zaman Suriye’de askeri hedeflere yönelik füze saldırıları da düzenliyor.