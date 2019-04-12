İsrail seçimleri: Netanyahu kılpayı farkla kazandı

İsrail’de salı günü yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi 36 sandalye kazanarak birinci çıktı.

Fotoğraf: Reuters

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, Yair Lapid ve eski genelkurmay başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın 35 milletvekili kazanarak ikinci geldiğini açıkladı.



Eski savunma bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz partisi beş sandalye kazanırken, Arap İttifakı altı sandalye kazandı. Sol parti Meretz de beş milletvekili çıkarabildi.

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Bu seçim sonuçlarına göre sağ blok 65 vekil çıkardığı için hükümeti kurma imkanına sahip.



Katılım oranı önceki seçime göre düştü. 6 milyon 300 bini aşkın kayıtlı seçmenden sadece yüzde 64,65’i sandık başına gitti. 2015’teki seçime katılım oranı yüzde 71,8’di.

İsrail’de hükümet kurmak için 120 sandalyeden 61’ine sahip olmak gerekiyor. Şimdiye kadar hiçbir parti Knesset’te çoğunluğu elde edemedi. Dolayısıyla İsrail koalisyon hükümetleriyle yönetiliyor.

