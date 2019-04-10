İsrail seçimleri: İki taraf da zafer ilan etti

İsrail’de dün yapılan genel seçimlerde televizyon kanalları farklı sonuçlar yayınlanırken, hem Başbakan Binyamin Netanyahu hem rakibi eski komutan Benny Gantz sosyal medya hesabı üzerinden seçimi kazandığını duyurdu.

Fotoğraf: @netanyahu

BBC’nin haberine göre Likud lideri Binyamin Netanyahu’nun seçimi az bir farkla kazanarak beşinci kez başbakan olması ve tarihte İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını alması bekleniyor.

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Haaretz’de yer alan habere göre de yine Netanyahu’nun lideri olduğu sağ blok oyların yüzde 95’inin sayıldığı durumda açık ara (mecliste 10 koltuk) önde.

Öte yandan Gantz’ın Netanyahu’ya bu kadar yakın bir oy alması ‘Netanyahu’nun bir alternatifi olabileceğinin kanıtı’ olarak yorumlandı.

Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden kazandığını “Likud liderliğindeki sağ kanat bloğu açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım” diye duyudu.

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Rakibi merkez partisi Mavi-Beyaz (Kahol Lavan) ittifakı liderlerinden eski genelkurmay başkanı Binyamin ‘Benny’ Gantz da şöyle yazdı: “Kazandık! İsrail halkı konuştu! Binlerce eylemci ve bir milyondan fazla seçmene teşekkürler. Bu seçimlerde açık bir kazanan ve açık bir kaybeden var. Bibi (Netanyahu) 40 sandalye sözü verdi ve büyük zaman kaybetti. Başkan resmi görüyor ve hükümeti kurma görevini kazanana vermeleri gerekiyor! Başka seçenek yok!”

Televizyon kanalları farklı sonuçlar verdi

İsrail kanallarında yayınlanan sandık çıkış anketlerinin sonuçlarında birbirinden farklı milletvekili sayısı ortaya çıktı. Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ve Mavi-Beyaz İttifakı aynı sayıda milletvekilini meclise gönderdi. Kanal 11’in sandık çıkış anketine göre Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı. Kanal 12’de Mavi-Beyaz’ın 37, Likud’un ise 33 milletvekilini meclise gönderdiği bilgisi yer aldı.

Koalisyon hükümeti için 61 milletvekili gerekiyor

İsrail’de hükümet kurmak için 120 sandalyeden 61’ine sahip olmak gerekiyor. Sandık çıkış anketlerinin ortaya koyduğu verilere göre de tek başına hükümet kuracak çoğunluğa hiçbir parti ulaşabilmiş değil.

Arap mahalleleri sandığa gitmedi

İsrailmedyasında yer alan haberlere göre Arap mahallelerinde oy kullanma oranı tarihi derecede düşüktü. Bunun sebebi olarak da Netanyahu’nun Likud partisinin aktivistlere Arap mahallelerinde yer alan oy kullanma noktalarını ‘gözlemek’ için 1200 gizli kamera vermesi gösterildi. Bunun ortaya çıkmasının ardından da İsrail Merkezi Seçim Komisyonu’nun polise şikâyette bulunduğu belirtildi.