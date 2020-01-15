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Yaramazlara biraz batar!

İsrail savaş uçakları, Suriye’deki hava üssüne saldırdı

Suriye ordusu, İsrail’e ait savaş uçaklarının Humus vilayetindeki T4 ana hava üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı. Üste sadece maddi hasar meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın Suriye ordusunun dün akşam devlet televizyonuna yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, İsrail uçaklarının fırlattığı dört füze üssü vurdu, diğerleri ise hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

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Açıklamada şöyle dendi: “İsrail hava kuvvetleri yeni bir hava saldırısı düzenledi, hava savunma sistemlerimiz derhal düşman füzelerine karşılık verdi”

İsrail, İran ordusundan birimlerin bulunduğunu iddia ettiği T4 hava üssüne daha önce de birkaç defa saldırmıştı.

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