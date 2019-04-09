İsrail sandık başında: Netanyahu beşinci dönemin peşinde, rakibi eski genelkurmay başkanı Gantz

İsrail’de altı milyona yakın seçmen 120 sandalyeli parlamentosu Knesset’in yeni üyelerini belirlemek için sadık başında. Seçimden birkaç gün önce kazanması halinde Batı Şeria’daki yerleşimlerin ilhak edeceğini açıklayan sağcı Likud’un lideri Başbakan Binyamin Netanyahu beşinci kez göreve gelmek istiyor. Netanyahu’nun rakibi ise ülkenin eski genelkurmay başkanı, merkez sol ittifak Mavi ve Beyaz’ın lideri Benny Gantz.

Fotoğraf: Times of Israel

Gantz, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Netanyahu’nun (üstte solda) Türkiye’nin ve Filistin’in tepkisini çeken ‘ilhak’ çıkışına karşılık ülkeyi daha güvenli bir hale getireceğini ve daha temiz siyaset yapacağını vaat etti.

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Şimdiye kadar hiçbir parti Knesset’te çoğunluğu elde edemedi. Bu nedenle İsrail koalisyon hükümetleriyle yönetiliyor. Anketler, bu seçimin uzun zamandır en başa baş geçen seçim olacağına ve Gantz’ın az farkla da olsa Netanyahu’nun önünde ipi göğüsleyeceğine işaret ediyor.

İsrailli Araplar ülke nüfusunun beşte birini oluşturuyor. Ancak, Arap nüfusun yarısından azı seçme hakkına sahip.

