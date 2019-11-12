İsrail, Şam ve Gazze’de İslami Cihad liderlerine saldırdı; İsrail’e 150’den fazla roket atıldı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam ve Filistin’in Gazze Şeridi bölgelerinde, hava saldırılarıyla İslami Cihad örgütünün üst düzey yöneticilerini hedef aldı. İslami Cihad örgütü, Gazze’deki saldırıda liderlerinden Baha Ebu el-Ata ve eşinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Filistinli sağlık yetkilileri çiftin dört çocuğu ve bir komşularının da yaralandığını açıkladı. Suriye’deki saldırıda ise iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

İsrail’in Gazze’de İslami Cihad liderini vurduğu bina. Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, operasyonun ardından İslami Cihad örgütü ‘intikam alacağız’ açıklaması yaptı. Ardından, Gazze’den İsrail’e 150’den fazla roket atıldı.

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İsrail’de bir otoyola düşen bazı roketler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırılarda 17 İsrailli’nin hafif yaralandığı açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ebu el-Ata’nın ‘patlamaya hazır bir saatli bomba’ olduğunu söyledi.

Suriye devlet ajansı Sana, Şam’da evi hedef alınan İslami Cihad lideri Ekrem el Ajuri’nin saldırıda zarar görmediğini, fakat oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Gazze’den atılan roket, İsrail’in Aşdod kenti yakınlarında bir otoyola düştü.

Filistin’deki yardım kuruluşlarına göre Gazze’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirilen saldırılarda yola düşen bir roket sonucu bir kişi hafif yaralandı, İsrail’in Tel Aviv kentinde ise sirenlerin çalmasıyla ailesiyle birlikte sığınağa kaçan sekiz yaşındaki bir kız da nefessiz kalma sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

BBC Arapça, Şam’daki hava saldırısının, üst düzey Suriyeli yetkililerin yaşadığı bir mahallede gerçekleştiğini bildirdi. Saldırının yapıldığı Şam’ın Mezzah bölgesinde, yabancı ülkelerin elçilikleri de bulunuyor.

Çatışmalar üzerine İsrail ordusu, Gazze sınırı boyunca harekete geçti.

İran’ın desteklediği ve Gazze’deki en güçlü ikinci silahlı örgüt olan İslami Cihad, İsrail’e roketli saldırılar düzenliyor.

Öte yandan Reuters, İsrail ordusunun, Gazze sınırı boyunca tank ve zırhlı araç sevkiyatı yaptığını ve hareket halinde olduğunu bildirdi.