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Yaramazlara biraz batar!

İsrail Şam havalimanını hedef aldı: Füzeler düşürüldü

 

İsrail’in, Şam havalimanına inen bir İran kargo uçağını füzeyle imha etme girişiminde bulunduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Sputnik’in haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Şam havalimanında yük boşaltmakta olan bir İran kargo uçağını hedef alan füzeler ateşledi. Füzeleri Suriye hava savunma sistemi etkisiz hale getirdi.

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Suriye’de merkezli AMN Ajansı’nın haberinde de İsrail saldırısının Suriye füzeleri tarafından püskürtüldüğü, Suriye füzelerinin de Şam Havalimanı yakınlarında bir İsrail dronunu vurduğu belirtildi.

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