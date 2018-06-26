İsrail Şam havalimanını hedef aldı: Füzeler düşürüldü

İsrail’in, Şam havalimanına inen bir İran kargo uçağını füzeyle imha etme girişiminde bulunduğu bildirildi.
Sputnik’in haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Şam havalimanında yük boşaltmakta olan bir İran kargo uçağını hedef alan füzeler ateşledi. Füzeleri Suriye hava savunma sistemi etkisiz hale getirdi.
Suriye’de merkezli AMN Ajansı’nın haberinde de İsrail saldırısının Suriye füzeleri tarafından püskürtüldüğü, Suriye füzelerinin de Şam Havalimanı yakınlarında bir İsrail dronunu vurduğu belirtildi.
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