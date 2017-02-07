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Yaramazlara biraz batar!

İsrail saldırıları Gazze’yi vurdu

 

İsrail ordusu dün gece Gazze’nin çeşitli bölgelerine 14 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli yaralandı, çok sayıda bina zarar gördü. (Fotoğraf: Mohammed Salem/Reuters)

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