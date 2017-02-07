İsrail saldırıları Gazze’yi vurdu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, İzmir’de yaptığı basın toplantısında, 82 ilde 1 milyon 905 bin 980 kayıtlı Suriyeli olduğunu açıkladı. Bu kişilerden sadece 262 bin 134’ü, 10 ildeki geçici barınma merkezlerinde kalıyor.