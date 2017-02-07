İsrail saldırıları Gazze’yi vurdu

İsrail ordusu dün gece Gazze’nin çeşitli bölgelerine 14 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli yaralandı, çok sayıda bina zarar gördü. (Fotoğraf: Mohammed Salem/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ‘Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri’ olarak adlandırılan proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ‘uyardı’: İzin alınmadan fiziki uygulama yapılmasın.
Varlık Fonu, referandum sürecinde adım adım ‘ekonomik kriz’e giden Türkiye’yi nasıl etkileyecek? 9 Soruda…..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te onaylanan ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişiklik teklifini bu hafta içinde imzalayacağını söyledi.
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda onay verdiği Taksim Cami’nin görselleri ve Koruma Kurulu kararı ortaya çıktı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ve Zaman Gazetesi’nin eski yazı işleri müdürü Harun Reşit Çümen hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava düştü.