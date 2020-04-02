İsrail sağlık bakanı ‘corona’ya yakalandı

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi Chava Litzman’da yeni tip corona virüsü tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, durumlarının iyi olduğu belirtilen 71 yaşındaki Litzman ve eşi, yönergelere uygun olarak tecritte kalıyor.

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ekibinde bulunan Litzman, Netanyahu ile beraber sık sık pandeminin yayılması ve buna karşı alınan yeni tedbirler hakkında güncel bilgileri paylaşıyordu.

Netanyahu ise parlamentodaki bir danışmanın virüse yakalandığını açıklamasından sonra pazartesi günü teste girmiş ve sonuç negatif çıkmıştı. 70 yaşındaki başbakanın gönüllü tecritte bulunmasına rağmen, Litzman ile temasta bulunup bulunmadığı kesin olarak bilinmiyor.

İsrail şu ana kadar ‘corona‘ kaynaklı en az 25 ölüm ve 6 binden fazla vaka bildirdi.