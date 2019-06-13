İsrail: S-400 krizi bize yarayacak, F-35 programındaki payımız artacak

İsrail Savunma Bakanı Yardımcısı Eli Ben Dahan ABD-Türkiye arasındaki S-400 krizinin ABD-İsrail bağlarını güçlendireceğini ve İsrail’in F-35 programındaki payını arttıracağını söyledi.

F-35 (Fotoğraf: Reuters)

ABD, Türkiye’yi Rus yapımı S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla ve çeşitli yaptırımlarla tehdit ediyor.

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Kremlin ise son olarak Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye temmuz ayında teslim etmeyi planladığını söyledi.

Reuters Kudüs muhabiri Dan Williams, Twitter’dan yaptığı ve Savunma Bakan Yardımcısı Eli Ben Dahan’ı etiketlediği paylaşımında şunları söyledi: “İsrail Savunma Bakan Yardımcısı @EliBenDahan, @USegal @KerenMarc @GLZRadio‘a yaptığı açıklamada ABD-Türkiye arasında Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programının bir parçası olmasına rağmen Rusya’dan S-400 alması üzerine çıkan kriz, ABD-İsrail bağlarını kuvvetlendirecek ve İsrail’e F-35 programından çok daha büyük bir pay sağlayacak.”

The U.S.-Turkey crisis over the latter's purchase of Russian S-400 despite being part of the F-35 warplane program could strengthen U.S.-Israel ties and bring Israel a greater share of F-35 production – Deputy Israeli Defence Minister @EliBenDahan to @USegal @KerenMarc @GLZRadio Reklam June 13, 2019

Öte yandan İsrail F-35’lerin üreticisi Lockheed Martin’le 42 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.

Jewish News Syndicate’te yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanlığı ile şirket arasında yapılan sözleşmede Lockheed Martin’e verilen işler ‘İsrail Devleti’nin artan bakım hizmetlerini yürütmek ve önümüzdeki on yıl boyunca Beersheva’nın güneydoğusunda bir F-35 eğitim merkezi işletmek ve bakımını yapmak’ olarak ifade edildi. Ek olarak ABD hükümetinin en büyük savunma üstlenicisi İsrail’in güney bölgesinden yeni 25 çalışan işe alacak.

İsrail Hava Kuvvetleri’nde (IAF) şu an Lockheed Martin tarafından üretilen 14 tane F-35I Adir savaş uçağı bulunuyor. 2024’e kadar ise toplam 50 uçakla iki filo kurulması bekleniyor. IAF İlk dokuz F-35 savaş uçağını Aralık 2017’de kullanmaya başlamıştı.