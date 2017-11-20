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İsrail resmi ağızdan açıkladı: Suudi Arabistan’la İran’a karşı iletişimdeyiz

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İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Suudi Arabistan’la işbirliği için iletişim kurduklarını ‘resmen‘ doğruladı.

Geleneksel olarak İsrail karşıtı politika izleyen, hatta İsrail devletinin varlığını bile resmi olarak tanımayan Suudi Arabistan’ın bu tavrını yumuşatacağı son dönemde kulis bilgisi olarak konuşuluyordu. Yuval Steinitz’in açıklaması iki ülke arasındaki yakınlaşmanın resmi ağızdan ifşası anlamına geliyor.

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Steinitz, İsrail Radyosu’na yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Suudi Arabistan ile İran’a karşı ‘ortak endişeler’ taşıyoruz bu nedenle gizli iletişim halindeyiz. Bizim birçok Müslüman ve Arap ülkesiyle kısmen gizli bağlantılarımız var ve genellikle bu bağlantıdan utanan biz değiliz. Bu ilişkilerin gizli tutulmasını isteyen karşı taraflar. Bizim için sorun değil ancak karşı tarafın isteğine saygı gösteriyoruz. Bu nedenle gizli tutuyoruz.” 

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