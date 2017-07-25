İsrail Mescid-i Aksa’daki metal dedektörleri kaldıracak

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İsrail hükümeti, Mescid-i Aksa’nın girişinde kullanılan metal dedektörlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Kaldırılan metal dedektörlerinin yerine ileri teknolojik dedektörler kullanılacak. Bölgedeki güvenlik kameraları ise kullanılmaya devam edecek.

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, “Güvenlik organlarının tavsiyeleri doğrultusunda Güvenlik Konseyi metal dedektörlerle yapılan kontrollerin yerine gelişmiş teknoloji ve diğer yöntemlerin kullanılmasını benimsedi” dedi.

Netanyahu’nun açıklamasında hangi tip gelişmiş teknoloji kullanılacağına ise açıklık getirmedi.

Filistinliler Mescid-i Aksa girişindeki güvenlik önlemlerini İsrail’in bölgedeki kontrolünü arttırma aracı olarak görüyor.