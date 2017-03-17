‘İsrail jeti düşürdük’ diyen Suriye’ye ‘anında’ yalanlama: Sağ salim ülkeye döndü

Suriye ordusu, Palmira yakınlarındaki askeri bir üssü hedef alan bir İsrail savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. İsrail’den yalanlama geldi.

Açıklamada dört İsrail jetinin Suriye hava sahasını ihlal ettiği ve Palmira yakınlarındaki bir askeri hedefe saldırı düzenlediği vurgulandı.

Saldırıyı ‘IŞİD’e fayda sağlayan bir eylem’ olarak tanımlayan Suriye ordusu, söz konusu jetlerden birini düşürdüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu ise Suriye üzerinde uçan bütün uçaklarının ‘sağ salim’ ülkeye döndüğünü duyurdu.