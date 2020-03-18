İsrail istihbaratına ‘corona’ gerekçesiyle kişisel veri toplama izni verildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç istihbarat servisi Şin Bet’e yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kişisel veri toplama izni verdi.

Fotoğraf: Reuters

Fox News’un haberine göre zorunlu olmayan nedenlerle evlerden çıkmanın yasak olduğu ve toplu ulaşımın askıya alındığı İsrail’de ‘olağanüstü hal kuralları’ seviyesindeki tedbirler, STK’lar ve hak savunucuları tarafından protesto ediliyor.

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Netanyahu pazartesi günü geç saatlerde yaptığı duyuruda virüsün yayılmasını durdurmak için geniş çaplı önlemler alındığını ve bu doğrultuda söz konusu yetkinin Şin Bet’e 30 günle kısıtlı olmak koşuluyla verildiğini açıkladı.

Bu karara göre Şin Bet kişilerin cep telefonları üzerinden konumlarını takip ederken corona virüsüne rastlanan kişilerin bütün kişisel bilgilerine de erişebilecek.

Şin Bet Başkanı Nadav Argaman şunları söyledi: “Bakanlar kurulunun onayını bir gecede aldık. Bu işe hemen başlayacağız. Sağlık Bakanlığı da ülkedeki virüs taşıyıcılarını takip etme konusunda bizden yardım istedi. Bu konudaki hassasiyetin farkındayız. Toplanan bilgilerin veritabanımıza kaydedilmeyeceğini söyleyebilirim.”

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‘Tehlikeli bir emsal teşkil edebilir’

Parlamentodaki partilerden Mavi-Beyaz İttifakı’nın lideri Benny Gantz, “Elbette böylesi dönemlerde alınacak olağanüstü önlemler birçok hayatı kurtaracaktır. Fakat böylesi kararları alırken, şeffaflığı ve kontrolü sıkı tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nden (IDI) Schwartz Schuller ise iç istihbarat servisinin sağlık krizinde kullanılmasının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini savundu.

İsrail’de tespit edilen vaka sayısı 337’ye ulaşırken, on binlerce kişi karantinada tutuluyor.