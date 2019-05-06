İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlandı

Gazze Şeridi’nde cuma günkü protesto gösterisi sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanması üzerine gerilimin yükseldiği İsrail-Filistin cephesinden ateşkes haberi geldi.

Fotoğraf: Reuters

Filistin’de Hamas Hareketi’ne bağlı El Aksa televizyon kanalı ateşkesin sabahın erken saatlerinde başladığını duyurdu. İsrail cephesinden ateşkese ilişkin bir açıklama gelmese de BBC’ye göre hafta sonu boyunca dört İsrailli ve 23 Filistinlinin öldüğü bölgede gerilim gdüştü.

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İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz ise ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi.

İsrail Savunma Bakanlığı cumadan beri Filistin’den İsrail’in güneyine 690 füze atıldığını duyurdu. Hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusunun ise 350 hedefi vurduğu belirtildi.

Hafta sonu düzenlenen saldırılarda Anadolu Ajansı’nın ofisinin bulunduğu bina da vurulmuştu.