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Yaramazlara biraz batar!

İsrail hükümeti: WhatsApp’ın hacklenmesiyle bir ilişkimiz yok

İsrail hükümeti, İsrailli yazılım şirketi NSO Group’un aleyhindeki siber saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi WhatsApp, aralarında diplomat, siyasetçi, gazeteci ve üst düzey kamu yetkililerinin de bulunduğu 1400’den fazla kişinin telefonuna istihbarat teşkilatlarının yasadışı erişim sağlamasına aracılık ettiğini iddia ederek İsrailli yazılım şirketi NSO Group’a dava açmıştı.

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İsrail’in güvenlikten sorumlu bakanlarından Zeev Elkin, bir dizi Whatsapp kullanıcısına zararlı yazılım gönderilerek mobil cihazlarına yasadışı olarak erişilmesine yönelik iddialarla İsrail hükümetinin ilişkisi olduğunu reddetti. Elkin, ‘yanlış’ bir şey yapmış birisi varsa mahkemelerin gerekli cezayı vereceğini belirtti.

Elkin 102.FM Tel Aviv Radio’nun yayınına katılarak şunları söyledi: “NSO İsrail vatandaşlarının kabiliyetlerini kullanan bir şirket. Bu alanda çalışan binlerce İsrailli var, ancak İsrail hükümetinin bu şirket ile herhangi bir bağı bulunmuyor. Bunu herkes anlıyor. Bunlar (iddialar) İsrail devleti ile ilgili değil.”

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